Frischer Wind im Tarifstreit bei Lufthansa

Im Tarifstreit bei der Lufthansa zeichnet sich positives ab. Eine Einigung ist aber weiterhin nicht in Sicht. Es wird wieder zu erheblichen Verspätungen im Flugverkehr kommen.

Im Tarifstreit bei der Lufthansa zeichnet sich positives ab.

Eine Einigung ist aber weiterhin nicht in Sicht. Es wird wieder zu

erheblichen Verspätungen im Flugverkehr kommen.

Nun ist auch der vierte Streiktag bei der Lufthansa vorbei und die

Gewerkschaft Ver.di setzt sich jetzt mit dem Lufthansa-Management zusammen, um die Streiks zu beenden. Es sind die ersten Gespräche der beiden Parteien, seit dem Scheitern der Verhandlungen vor drei Wochen.

Zuvor hatte ver.di von Lufthansa verlangt, ein besseres Angebot vorzulegen, damit man wieder verhandeln könne. Laut ver.di ging diesmal die Initiative von Lufthansa aus. Über den Inhalt der geplanten Verhandlungen schweigen sich aber dennoch beide Parteien aus.

Laut Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber, seien bei dem Streik bisher nur

eine Minderheit der Lufthansa Mitarbeiter beteiligt.