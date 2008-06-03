Weitere Arbeitsniederlegung bei Lufthansa Cityline

Heute Morgen hat die Vereinigung Cockpit erneut zu einem Kurzstreik bei Lufthansa Cityline aufgerufen. Betroffen waren 52 Flüge.

Die Piloten der Lufthansa Tochter Lufthansa Cityline legten heute Morgen zwischen 05.30 und 08.00 ihre Arbeit nieder. Die Piloten fordern für ihr Segment bessere Entlohnungsmodelle. Betroffen von den bestreikten Flügen sind die Flughäfen München, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin Tegel, Frankfurt, Bremen, Köln, Nürnberg, Paderborn, Münster, Friedrichshafen und Dresden.