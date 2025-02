Erste Embraer C-390 für Österreich nimmt Gestalt an

Embraer hat offiziell mit der Strukturmontage des ersten C-390 Millennium Transporters für Österreich begonnen.

Dieser wichtige Schritt habe im Rahmen einer offiziellen Zeremonie in der Produktionsstätte in Gavião Peixoto in Anwesenheit einer Delegation von Vertretern der österreichischen Regierung stattgefunden, teilt Embraer mit.

Wir sind begeistert, mit der Produktion des ersten Flugzeugs für Österreich zu beginnen und freuen uns darauf, das erste Flugzeug bald an die österreichischen Luftstreitkräfte auszuliefern. Die C-390 setzt neue Massstäbe als mittelgrosses Mehrzweckflugzeug für den Lufttransport. Sie bietet eine unschlagbare Kombination aus modernster Technologie, Zuverlässigkeit und niedrigen Betriebskosten bei unübertroffener Leistung,

sagte Bosco da Costa Junior, Präsident und CEO von Embraer Defense & Security.

Mit einer maximalen Nutzlast von 26 Tonnen, einer Höchstgeschwindigkeit von 470 Knoten und modernsten Systemen sei die C-390 das beste Flugzeug seiner Klasse, so Embraer. Mit ihren leistungsstarken Triebwerken, dem grossen Frachtraum mit Heckrampe und dem robusten Fahrwerk ist sie für die anspruchsvollsten Missionen geeignet, auch auf unbefestigten Pisten. Die C-390 Millennium kann eine Vielzahl von militärischen und zivilen Aufgaben erfüllen, wie etwa den Transport von Fracht, Personal und Fahrzeugen, friedenserhaltende Massnahmen, Sondereinsätze, humanitäre Unterstützung, medizinische Evakuierung, Such- und Rettungseinsätze, Brandbekämpfung, Luftbetankung und Katastrophenmanagement. Das mit einer Luftbetankungsanlage ausgerüstete Flugzeug mit der Bezeichnung KC-390 kann sowohl als Tankflugzeug als auch als Empfänger eingesetzt werden, in diesem Fall auch durch die Aufnahme von Treibstoff von einer anderen KC-390 über unter den Flügeln installierte Pods.

Seit ihrer Indienststellung bei den brasilianischen Luftstreitkräften im Jahr 2019, bei den portugiesischen Luftstreitkräften im Jahr 2023 und zuletzt bei den ungarischen Luftstreitkräften im Jahr 2024 hat die C-390 ihre Fähigkeiten, Zuverlässigkeit und Leistung unter Beweis gestellt. Die derzeit in Betrieb befindlichen Flugzeuge haben gemäss Embraer mehr als 16’300 Flugstunden absolviert, mit einer Missionsfähigkeitsrate von 93 Prozent und einer Missionserfüllungsrate von über 99 Prozent, was die aussergewöhnliche Produktivität in dieser Kategorie belege.

Neben Brasilien, Portugal und Ungarn haben auch die Niederlande ihre Entscheidung für das Millennium im Jahr 2022 bekannt gegeben. Im Jahr 2023 entschieden sich auch Österreich, die Tschechische Republik und die Republik Korea für die C-390 und bestätigten damit den Erfolg dieser bahnbrechenden Plattform. Im Jahr 2024 entschieden sich auch Schweden, die Slowakei und ein nicht genannter Kunde für den C-390.

SkyNews