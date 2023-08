England kauft neue Flugzeugträger

Das englische Verteidigungsministerium unterzeichnete die Verträge zum Bau von zwei neuen Flugzeugträgern.

England gab kürzlich bekannt, dass es neue Flugzeugträger bauen will. Heute unterzeichnete das Verteidigungsministerium die Verträge im geschätzten Wert von 3 Milliarden Pfund (5,95 Milliarden US Dollar). Der Grossauftrag sorgt für 10.000 Arbeitsplätze und garantiert die Einsatzbereitschaft der britischen Navy in diesem neuen Jahrhundert.