United mit weniger Passagieren
04.10.2008 RK
Im Berichtsmonat September muss United Airlines massiv schwächere Zahlen als in der gleiche Vorjahresperiode melden.
Im Berichtsmonat September muss United Airlines massiv schwächere Zahlen als in der gleichen Vorjahresperiode melden.
Im Berichtsmonat September brachen die nachgefragten Passagiermeilen von 9,18 Milliarden auf 8,33 Milliarden ein, dies entspricht einem Rückgang von 9 Prozent. Die Airline passte ihr Angebot gegenüber dem Vorjahresseptember jedoch um 8,6 Prozent gegen unten an. Im letzten Jahr bot United Airlines im Vergleichsmonat September noch 11,44 Milliarden Passagiermeilen an in diesem September waren es noch 10,46 Milliarden. Die Auslastung der Flüge sank wegen der Kapazitätsanpassung nur um 0,5 Prozent auf 80,2 Prozentpunkte. Auf die ersten neun Monate im Jahr gerechnet, fiel die Nachfrage bei United Airlines um 4,5 Prozent.