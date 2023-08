China bildet erste Träger-Piloten aus

Seit dem 5. September findet in der Dalian Naval Academy der erste Lehrgang für zukünftige, chinesische Flugzeugträger Piloten statt.

Die Chinesen haben wohl einen russischen Flugzeugträger aber noch keine Piloten dazu. Die russische Armeeführung hat China bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass das Know How für den Flugbetrieb auf einem Flugzeugträger über mindesten ein Jahrzehnt aufgebaut werden muss, bevor eine Seestreitkraft mit einem solchen Schiff voll Einsatzbereit sein kann. In der Ausbildung werden die Pilotenanwärter einen Ausbildungsgang absolvieren, der etwa vier Jahre dauern wird. Für das Training stehen den chinesischen Piloten bereits Pisten im Landesinnern bereit, die wie ein Flugzeugträgerdeck aufgebaut sind. Der aus Russland stammende erste Flugzeugträger wurde kürzlich auf Shi Lang umbenannt. Der Träger ist für den Einsatz von Trägergestützten Su-33 Flanker ausgelegt und wird in China momentan einer Überholung unterzogen.