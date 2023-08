CF-18 Hornet in Spezialfarben

Die kanadische CF-18 Air Show Maschine trägt in diesem Jahr auf dem Seitenleitwerk einen Sonderanstrich zur Feier des 100 jährigen Bestehens der militärischen Seestreitkräfte.

Als Demo Pilot auf der CF-18 Hornet der kanadischen Luftwaffe fliegt in diesem Jahr Hauptmann Brian Bews von der 425. Tactical Fighter Sqadron, die auf der Basis Bagotville in Quebec beheimatet ist. Das Wartungs- und Bodenpersonal für die Display Maschine werden durch zwei Einheiten gestellt, in diesem Jahr wird Personal aus Bagotville und von Cold Lake, Alberta dabei sein. Die Aufgabenteilung ist so vorgesehen, dass die einen die westliche Hälfte Kanadas abdecken und die anderen während den Shows auf der östlichen Seite Kanadas für das perfekte funktionieren der CF-18 Hornet beitragen werden.