Rolls Royce gibt Milliardenauftrag bekannt

Rolls Royce kann fünfzehn Airbus A330-300 von Singapore Airlines mit dem bewährten Trent 700 ausrüsten.

Singapore Airlines hat gestern eine Bestellung über fünfzehn weitere Airbus A330-300 Verkehrsflugzeuge bekannt gegeben. Gleichentags hat der britische Triebwerkproduzent Rolls Royce informiert, dass Singapore Airlines die fünfzehn Airbus Jets mit dem Trent 700 ausrüsten wird. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von einer Milliarde US Dollar und schliesst das Wartungsprogramm TotalCare mit ein. Rolls Royce hat für das Trent 700 bereits mehr als 1700 Bestellungen erhalten.