Emirates platziert Grossauftrag bei Boeing

Emirates hat an dem ersten Messetag der Dubai Air Show 2011 bei Boeing eine Bestellung für weitere 50 Boeing 777-300ER platziert.

Der neue Auftrag entspricht nach aktuellem Listenpreis einem Marktwert von 18 Milliarden US Dollar, laut Aussagen von Boeing handelt es sich um den grössten Einzelauftrag, der Boeing in ihrer langen Firmengeschichte bis jetzt entgegennehmen konnte. Emirates ist mit 94 Boeing 777 bereits die grösste Betreiberin dieses zweimotorigen Jets von Boeing. Mit diesen zusätzlichen Boeing 777 Verkehrsflugzeugen will Emirates ihr dichtes Langstreckennetz mit vielen zusätzlichen Punkt zu Punkt Verbindungen weiter ausbauen und die Umsteigeplattform Dubai weiter stärken.

VIDEO: Boeing 777 in der Produktion