Jet Blue arbeitet mit Emirates zusammen

Der amerikanische Low Cost Carrier Jet Blue hat mit Emirates Airlines ein Interline- Abkommen abgeschlossen.

Emirates Airlines wird für Jet Blue der siebte Interline-Partner. Emirates Kunden kriegen über den Jet Blue Hub in New York John F Kennedy gute Anschlüsse auf das inneramerikanische Streckennetz von Jet Blue und Jet Blue Kunden können von Emirates Flügen nach Dubai und über diese Umsteigeplattform profitieren. In Zukunft werden die Buchungssysteme angepasst, damit die Kunden durchgehende Flüge über beide Streckennetze mit einer Buchung tätigen können.