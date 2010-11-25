Emirates betraut Rolls Royce mit Auftrag

Emirates Airlines betraut den britischen Triebwerkhersteller Rolls Royce mit einem grossen Wartungsauftrag und Serviceleistungen.

Emirates betreibt eine grosse Flotte von Airbus A330 und Boeing 777 Verkehrsflugzeugen, die durch Triebwerke von Rolls Royce angetrieben werden. Die Fluggesellschaft aus der Golfregion betraute den britischen Motorenhersteller mit Wartungs- und After Sale Verträgen für Trent 700 und Trent 800 Triebwerke. Emirates betreibt 29 Airbus A330 Maschinen, die durch das Trent 700 angetrieben werden und 21 Boeing 777 mit Trent 800 Motoren. Das Auftragsvolumen des TotalCare Programms für die 50 Grossraumjets wird von Rolls Royce mit 1,2 Milliarden US Dollar beziffert.