Emirates fliegt mit Airbus A380 nach Amsterdam

Emirates wird ab dem 1. August 2012 mit einem ihrer Airbus A380 zwischen Dubai und Amsterdam verkehren.



Emirates Airlines gibt eine weitere A380 Destination bekannt, ab dem ersten August 2012 wird die Boeing 777 durch einen Superjumbo abgelöst. Flug EK147 wird jeweils um 08 Uhr 25 Dubai in Richtung Amsterdam verlassen und hier um 13 Uhr 30 ankommen. Der Rückflug EK148 ist auf 15 Uhr 30 angesetzt und wird in Dubai jeweils um 23 Uhr 59 wieder eintreffen. Emirates hat die Route zwischen Dubai und Amsterdam erst im Mai 2010 eröffnet und gibt als Grund für den Wechsel von der Boeing 777 auf den A380 die grosse Nachfrage an. Emirates betreibt momentan zwanzig A380 und hat bei Airbus neunzig dieser Grossraumflugzeuge in Auftrag gegeben.