Emirates vergibt Grossauftrag an Rolls Royce

Emirates Airline hat den britischen Flugzeugbauer mit der Wartung ihrer zukünftigen A350 Triebwerke betraut.

Die Fluggesellschaft aus Dubai hat bei Airbus siebzig modernste Airbus A350 XWB Verkehrsflugzeuge in den Auftragsbüchern und wird für diese zweistrahligen Jets das Rolls Royce Trent XWB Triebwerk einsetzen. Für diese Triebwerke hat Emirates jetzt Rolls Royce mit einem Wartungs- und Instandhaltungsvertrag im Wert von 2,2 Milliarden US Dollar betraut.