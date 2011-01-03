Emirates mit zweitem A380 Flug nach Jeddah

Emirates Airlines bedient seit dem 2. Januar 2011 die Strecke Dubai Jeddah zweimal im Tag mit einem A380 Superjumbo.

Emirates befliegt die Strecke Dubai – Jeddah seit dem 1. Februar 2010 täglich einmal mit dem Airbus A380 Grossraumflugzeug. Die Strecke wird seit gestern nun zweimal mit dem Superjumbo bedient. Die Nachfrage auf dieser Route ist so gross, dass die A380 Maschinen mit ihren 517 Sitzplätzen sehr gut ausgelastet sind. Die Strecke wird von Touristen wie von Geschäftsleuten gleichermassen nachgefragt, Emirates betreibt ihre A380 in einer Dreiklassenbestuhlung. Emirates hat bei Airbus 90 Superjumbos gekauft und betreibt momentan deren fünfzehn.