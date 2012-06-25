C-47 Transporter als Lastensegler

Die Vereinigten Staaten brauchten über dem Kriegsschauplatz Indochinas rasche und große Transportkapazitäten, dabei sollten umgebaute C-47 Transportmaschinen zum Einsatz kommen.

Da den USA nicht ausreichend große Lastensegler zur Verfügung standen, um die chinesischen Truppen von Indien aus zu versorgen, entstand bei Douglas eine Idee, die im ersten Moment völlig paradox schien. Man wollte nämlich aus dem C-47 Transportflugzeug, das sich im zivilen wie auch im harten militärischen Einsatz ausgezeichnet bewährt hatte, durch Umbau schnell einen großen Transportgleiter machen, der eine Fracht von über 6.000 kg transportieren sollte. Lesen Sie dazu den Lexikoneintrag von Eberhard Kranz.