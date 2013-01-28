Chinas Transporter Xian Y-20 abgehoben

Chinas Staatsfernsehen berichtete, dass der neue Militärtransporter Xian Y-20 am Samstag, dem 26. Januar 2013, zum erfolgreichen Jungfernflug abgehoben sei.

Aus den Fernsehaufnahmen lassen sich nun auch viele Merkmale des ersten strategischen Militärtransportes aus China entnehmen. Die Länge der Maschine wird rund 47 Meter sein und bei der Spannweite wird man mit 50 Metern nicht weit daneben liegen. Die maximale Nutzlast soll rund 66 Tonnen sein und das Startgewicht wird dabei zwischen 200 und 220 Tonnen liegen. Die Y-20 wird in einem AVIC Werk in Xian gebaut. Die Schwachstelle des neuen Militärtransporters werden die russischen Triebwerke sein, die an die Leistungen westlicher Muster nicht heranreichen und die Langstreckenleistungen des Musters stark einschränken werden.