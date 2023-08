Russland will Antonov An-70 Transporter beschaffen

Am 31. Mai 2012 gab General Leutnant Viktor Kachalkin bekannt, dass Russland sechzig An-70 Turbopropeller Transportflugzeuge beschaffen will.

Die Grosstransporter von Antonov soll den russischen Transportverbänden ab 2020 zugeführt werden, neben dieser Beschaffung will Russlands Luftstreitkräfte auch 25 Antonov An-124 in Dienst stellen und bestehende Ilyushin Il-76 auf den neusten Stand der Technik bringen. Mit dieser Maßnahme zeigt Russland, dass sie die militärische Führungsrolle nicht alleine den USA überlassen will, denn wer über keine oder nur mangelhafte Lufttransportkapazitäten verfügt, gehört militärisch nicht in die Oberklasse. Bei der An-70 handelt es sich um ein viermotoriges Turbopropeller Flugzeug, das in den 1990er Jahren gebaut wurde, zwei Maschinen gingen während der Erprobung durch Unfälle verloren. Russland stieg wegen andauernder Probleme mit den Triebwerken 2006 aus diesem Programm aus und will es jetzt wieder revitalisieren.