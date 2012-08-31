Royal Air Force beschafft BAe 146

Das britische Verteidigungsministerium hat den Kauf von zwei gebrauchten BAe 146 beschlossen, um sie als Transporter einzusetzen.

Die Transportflugzeuge stammen aus Beständen des Express Postdienstes TNT Airways, bei dem Muster handelt es sich um Bae 146-200QC, die bei TNT Airways als Express Nachtfrachter eingesetzt wurden. Grossbritannien hat sich für diese kostengünstige Lösung entschieden, da der A400M noch nicht zur Verfügung steht und für den Abzug der Truppen in Afghanistan zusätzliche Luftfrachtkapazitäten gebraucht werden. Die Maschinen werden vor der Einsatzaufnahme bei Hawker Beechcraft Services in Broughton mit militärischen Systemen nachgerüstet, hier steht die Installation eines Selbstschutzsystems im Vordergrund.