Brunei kauft Black Hawk Hubschrauber

Das Sultanat auf der Insel Borneo hat sich zum Kauf von zwölf Mehrzweckhubschraubern vom Typ S-70i Black Hawk entschieden.

Der Kaufvertrag wurde am 2. Dezember 2011 zwischen der Royal Brunei Armed Forces und Sikorsky unterzeichnet. Neben dem Festauftrag soll das Land auch eine ungenannte Anzahl von Optionen auf diesen Helikopter eingehandelt haben. Die zwölf fest bestellten Hubschrauber werden nach Unternehmensaussagen zwischen 2013 und 2015 an die Streitkräfte von Brunei ausgeliefert. Der S-70i Hubschrauber wird in Polen bei PZL Mielec produziert.