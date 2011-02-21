LAN Airlines bestellt weitere Boeing 767

Die Fluggesellschaft aus Chile bestellte bei Boeing drei weitere Boeing 767-300ER Langstreckenjets.

Der Marktwert dieser Bestellung entspricht einer Summe von 493 Millionen US Dollar. LAN ist eine grosse 767 Betreiberin und hat bei Boeing bereits 33 Maschinen dieses Typs in Auftrag gegeben. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 28 Boeing 767 Passagierjets und 11 767 Frachter. LAN Airlines ist eine der grössten Fluggesellschaften Südamerikas und betreibt eine gemischte Flotte mit mehr als 100 Verkehrsflugzeugen.