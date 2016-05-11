Icelandair nimmt Boeing 767 in Betrieb

Icelandair Boeing 767 with Boeing 757 (Foto: Icelandair)

Icelandair hat zwei Boeing 767 Verkehrsflugzeuge gekauft und hat die erste anfangs Mai in Betrieb genommen.

Die Boeing 767 von Icelandair sind für 262 Passagiere ausgelegt und sollen auf nachfragestarken Strecken eingesetzt werden, die ein größeres Passagieraufkommen haben, als es mit der kleineren Boeing 757 abgedeckt werden kann. Icelandair sieht den Betrieb der Boeing 767 auf Strecken nach London, Kopenhagen, New York, Boston und Chicago vor. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 26 Boeing 757 ab ihrem Hauptflughafen Keflavík. Die zweite Boeing 767 soll am 15. Mai in Betrieb genommen werden.