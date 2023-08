Australien kauft sechsten Globemaster III

Australien hat im September 2011 kurz nach Erhalt ihres fünften C-17A Globemaster III in den USA den Kauf eines sechsten Langstreckentransporters dieses Typs beantragt.

Das US Verteidigungsministerium hat den Verkauf eines weiteren Globemaster III Transporters an die Royal Australian Air Force gutgeheissen. Das australische Verteidigungsministerium hat den Kauf heute offiziell gemacht. Der Wert der neuen Bestellung wird auf 280 Millionen US Dollar beziffert, die Maschine wird bei Boeing gebaut und soll anfangs 2013 an Australien ausgeliefert werden. Australien setzt ihre Globemaster III hauptsächlich zur Versorgung ihrer Truppen in Afghanistan und für humanitäre Aufgaben ein.