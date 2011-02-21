Bombardier lieferte 244 Flugzeuge aus

Das Geschäftsjahr bei Bombardier wird jeweils auf den 31. Januar bilanziert, im letzten Jahr produzierte der Flugzeugproduzent aus Kanada 244 Flugzeuge, ein Jahr zuvor waren es 302 Maschinen.

Bombardier wurde im vergangenen Geschäftsjahr beim Absatz stark gebeutelt, im Segment der Businessjets verliessen 143 die Fabrikhallen von Bombardier, ein Jahr zuvor waren es 176. Bombardier konnte im letzten Jahr 97 Verkehrsflugzeuge ausliefern, das waren 24 weniger als ein Jahr zuvor. Bei den amphibischen Löschflugzeugen verliessen 4 Maschinen die Werkshallen. Im letzten Geschäftsjahr konnte Bombardier 201 Nettobestellungen entgegennehmen. Das laufende Geschäftsjahr 2011 möchte Bombardier neu auf Ende Dezember abschliessen, dadurch würde dieses Jahr nur 11 Monate haben. In dieser Zeitspanne möchte Bombardier 240 Flugzeuge bauen, was einer leichten Produktionsverbesserung entsprechen würde.