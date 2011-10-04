Luxair kauft vier Bombardier Q400

Bombardier hat Ende September bekannt gegeben, dass einer ihrer nicht genannten Q400 NextGen Kunden Luxair sei.

Die Q400 Bestellung wurde am 16. August verkündet, jetzt gab Bombardier die Namen der Kunden bekannt. Für vier Q400 Käufe zeichnet sich die luxemburgische Luxair verantwortlich. Neben den vier Festbestellungen unterzeichnete die Airline auch eine Option über weitere vier Flugzeuge dieses Typs. Die Bestellung entspricht nach Listenpreis einem Wert von 126 Millionen US Dollar. Luxair betreibt bereits fünf Q400.