Bombardier meldet weiteren CSeries Auftrag

Mitte Juni 2011 konnte der kanadische Flugzeugbauer einen weiteren Auftrag für drei Maschinen aus der CSeries bekannt geben.

Nach der Grossbestellung über zehn Maschinen von Braathens Leasing konnte Bombardier erneut eine Bestellung für drei CS100 Jets und drei Optionen entgegennehmen. Der Kunde wollte ungenannt bleiben, Bombardier informierte jedoch, dass es sich dabei um eine renommierte Fluggesellschaft handle. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 186 Millionen US Dollar. Bombardier konnte bisweilen 103 Aufträge für ihr neues Verkehrsflugzeug verbuchen.