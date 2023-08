Airbus A330 MRTT nach England abgehoben

Zum ersten Mal besucht das neue A330 MRTT Future Strategic Tanker Aircraft (FSTA) für die Royal Air Force Grossbritannien.

Im Airbus Military Werk Madrid wurden bereits zwei Tankflugzeuge für Grossbritannien umgebaut. Einer der beiden Tanker ist am 18. April 2011 in Getafe zu einem Besuch auf dem Flugplatz Boscombe Down abgehoben. Die beiden ersten A330 MRTT werden über die Sommermonate in Grossbritannien auf ihre Einsatzfähigkeit getestet, bevor sie Ende Jahr an den Einsatzverband in Brize Norton übergeben werden. Das britische Verteidigungsministerium hat insgesamt vierzehn A330 MRTT Multi Role Tanker Tarnsport Maschinen gekauft. Betrieben werden die Flugzeuge durch das Air Tanker Consortium. Die restlichen zwölf bestellten Maschinen werden unter Aufsicht von Airbus Military durch Cobham umgebaut.