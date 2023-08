Airbus A330 MRTT für die Emiraten abgehoben

Am 9. April 2011 ist der erste A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) in Madrid Getafe zu seinem Jungfernflug abgehoben.

Der A330 MRTT wurde bei Airbus Military in Getafe umgerüstet und soll im zweiten Quartal 2012 an die Luftwaffe der Vereinten Arabischen Emirate ausgeliefert werden. Die drei Tank- und Transportflugzeuge für den Golfstaat sind mit Trent 700 Triebwerken von Rolls Royce ausgerüstet. Der Testflug verlief nach Angaben von Airbus Military zur vollsten Zufriedenheit und dauerte 2 Stunden und 55 Minuten. Teile des Flugtestprogramms werden um die Jahreswende in den Emiraten durchgeführt.