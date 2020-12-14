Finnair meldet Novemberzahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im November 2020 stiegen bei Finnair 85 Tausend Fluggäste zu (Vorjahresnovember 1,084 Millionen), gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Einbruch von 92,2 Prozent.

Finnair spürt die Corona bedingten Reiseeinschränkungen massiv, die Airline konnte im November weniger als einen Zehntel der Passagiere transportieren wie im Vorjahresnovember. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 88,9 Prozent auf 402,7 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 96,3 Prozent auf 102,2 Tausend Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung ist um 51,7 Prozentpunkte auf 24,7 Prozent eingebrochen.

Finnair konnte im November 7.760 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Einbruch von 47,8 Prozent.

Von Januar bis Ende November flogen mit Finnair 3,393 Millionen Passagiere (gleicher Vorjahreszeitraum 13,496 Millionen), dies entspricht einem Minus von 74,9 Prozent.