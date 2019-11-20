Finnair meldet Oktoberzahlen

Im Oktober 2019 stiegen bei Finnair 1,266 Millionen Passagiere zu, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 10,9 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober wurde die Verkehrsleistung um 10,1 Prozent auf 4,054 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, es konnten 3,337 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 10,8 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 2,8 Prozentpunkte auf 82,3 Prozent angestiegen.

Finnair konnte im Oktober 16.789 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Zunahme von 4,7 Prozent.

Von Januar bis Ende Oktober flogen mit der Fluggesellschaft aus Finnland 12,412 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 10,2 Prozent.