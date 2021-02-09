Finnair meldet weniger Passagiere

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Januar 2021 stiegen bei Finnair 85,6 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einem Corona bedingten Einbruch von 92,4 Prozent.

Im Vorjahresjanuar konnte Finnair noch 1,122 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Januar 2020 waren es wegen der anhaltenden Corona Krise nur noch 85,6 Tausend. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 89,8 Prozent auf 404,3 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage brach um 96,7 Prozent auf 102,8 Millionen Sitzplatzkilometer ein. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 52,6 Prozentpunkte auf 25,4 Prozent verschlechtert.

Finnair konnte im Januar 5.243 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Einbruch von 58,6 Prozent.

Im Corona Jahr 2020 konnte Finnair 3,486 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Rekordjahr 2019 waren es 13,281 Millionen Passagiere.