Keine Erholung bei Finnair

Im März 2021 stiegen bei Finnair 86,3 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einem weiteren Einbruch von 82,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 81,3 Prozent auf 424,2 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage brach um 92,0 Prozent auf 104,4 Millionen Sitzplatzkilometer ein. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 33,4 Prozentpunkte auf 24,2 Prozent verschlechtert.

Finnair konnte im März 8.007 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von neun Prozent.