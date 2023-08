go! erhöht die Anzahl Flugzeuge und Flüge in Hawaii

Wie heute angekündigt wurde, will die Low Cost Airline go! ab 1. April bis zu 94 Flüge pro Tag anbieten.

Damit will sie der durch den Bankrott der hawaiischen Airline Aloha erhöhten Nachfrage gerecht werden. go! plannt täglich elf bis 13 Hin- und Rückflüge von Honolulu nach Maui, Lihue, Hilo und Kona ab US$ 49. Ausserdem will sie Aloha Passagieren mit gültigem Flugticket bis zum 3. April gebührenlose Stand-by-Plätze offerieren. Der Low Cost Carrier will den Flugplan weiterhin laufend anpassen. go! Betrat im Jahr 2006 den Markt und soll bisher 1,5 Millionen Passagiere transportiert haben.