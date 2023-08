Woche der Entscheidungen bei Alitalia

In den letzten Monaten wurde viel über den Verbleib der maroden Airline spekuliert, in dieser Woche soll sich nun entscheiden, wie die Zukunft der Alitalia aussieht.

Die italienische Alitalia, die zu 49,9% dem Staat gehört, soll endlich saniert werden. Dazu hat die Banca Intensa einen Plan „Phoenix“ ausgearbeitet, der vorsieht die defizitäre Airline in eine „New Company“ und eine „Bad Company“ aufzuteilen. Darüber, wie die zwei Teile genau zu definieren sind, gehen die Aussagen auseinander. Die Grundpfeiler des Konzepts sollen am Donnerstag bekannt gegeben werden. Am Freitag will Alitalia ihre Quartalsbilanz veröffentlichen, Experten rechnen mit einer Verdoppelung des letztjährigen Verlustes.