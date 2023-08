Wegen Warnstreiks fallen Flüge aus

Viele Flüge von und nach Deutschland müssen wegen Streiks gestrichen werden, Lufthansa sah sich gezwungen bereits 450 Flüge abzusagen.

Die Gewerkschaft Verdi rüstet sich mit zahlreichen Streiks zum Kampf, es stehen harte Verhandlungen an und mit diesen Warnstreiks lässt die Gewerkschaft die Muskeln spielen und die Arbeitgeber zittern. Bestreikt werden die deutschen Flughäfen Frankfurt, Köln-Bonn, Düsseldorf, München, Stuttgart, Bremen und Hannover. Auch die beiden Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel sind von Warnstreiks betroffen, allerdings wegen eines anderen Tarifkonflikts. Der Streik soll bis am frühen Nachmittag dauern. Verdi kämpft in den laufenden Verhandlungen für mehr Lohn.