Lufthansa wird bestreikt

Die Lufthansa musste heute Morgen die meisten Flüge in Deutschland und Europa wegen eines Warnstreiks streichen. Betroffen sind Verbindungen ab Frankfurt, Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf und Köln, insgesamt mussten knapp 700 Flüge gestrichen werden.

Lufthansa bedauert etwaige Unannehmlichkeiten, die Passagieren durch die Streikmaßnahmen entstehen, und bemüht sich, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Langstreckenflüge sollen nach Aussagen der Lufthansa weitgehend stattfinden. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder bei Lufthansa aufgerufen, heute Morgen die Arbeit niederzulegen. Mit dem Warnstreik will Verdi den Druck auf die Lufthansa in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen, die nächste Verhandlungsrunde soll am Freitag stattfinden. Verdi fordert für 33.000 Beschäftigte bei der Lufthansa 5,2 Prozent mehr Gehalt und Garantien für gesicherte Arbeitsplätze.Beeinträchtigung des Flugverkehrs von und nach Deutschland am 21. März 2013Aufgrund eines angekündigten, flächendeckenden Warnstreiks an den Flughäfen Frankfurt, München, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und Köln sowie weiteren Standorten wird es am Vormittag des 21. März 2013 zu erheblichen Beeinträchtigungen des Flug- und Abfertigungsbetriebes kommen. Lufthansa streicht angesichts der zu erwartenden Arbeitsniederlegungen zwischen 5 Uhr und 12 Uhr nahezu alle Deutschland- und Europaflüge an den vom Warnstreik betroffenen Flughäfen. Langstreckenflüge an den Flughäfen Frankfurt, München und Düsseldorf sollen nach Möglichkeit durchgeführt werden.Lufthansa bedauert etwaige Unannehmlichkeiten, die Passagieren durch die Streikmaßnahmen entstehen, und bemüht sich, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.