Griechische Flugsicherung will streiken

Morgen Mittwoch wollen Griechenlands Flugverkehrsleiter für 24 Stunden ihre Arbeit ruhen lassen und den ganzen Flugverkehr von und nach Griechenland lahm legen.

Der Streik wird bereits heute um 23.00 beginnen und Morgenmittwoch um 23.00 enden. Von dem Streik werden hunderte Flüge von und nach Griechenland betroffen sein und müssen gestrichen werden. Die Fluggesellschaften sind bestrebt, die Fluggäste so gut wie möglich auf Flüge von Donnerstag und Freitag umzubuchen. Nach Aussagen der Flugsicherung werden die Überflüge von der Arbeitsniederlegung nicht betroffen sein. Die Flugverkehrsleitung schliesst sich dem geplanten Generalstreik an.