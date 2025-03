Ver.di bestreikt Flughafen Stuttgart

Airbus A320 Eurowings Start am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Die Gewerkschaft ver.di wird Morgenmontag auch den Flughafen Stuttgart bestreiken, der Flughafen rechnet am Montag mit Auswirkungen auf den Flugbetrieb.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat für Montag, 10. März 2025 bundesweit einen ganztägigen Streik an den Flughäfen angekündigt. Auch am Flughafen Stuttgart sind Mitarbeitende mehrerer Serviceunternehmen und Flugzeugabfertigungsgesellschaften aufgerufen, deren Mitarbeitende zum Beispiel beim Check-in oder beim Transport von Fluggästen und deren Gepäck eingesetzt sind. Passagiere müssen deshalb am Montag mit Auswirkungen auf den Betrieb rechnen.

Was tun bei Streik - Hinweise für Reisende

Fluggäste müssen damit rechnen, dass die Airlines möglicherweise nur einen Teil der geplanten Flüge durchführen werden. Wer für diesen Tag einen Flug ab Stuttgart gebucht hat, sollte sich online zu seinem Flugstatus informieren oder sich mit der Airline oder dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen.

Reisende, deren Flug durchgeführt wird, sollten vor der Fahrt zum Flughafen den Status ihres Fluges checken und möglichst wenig Gepäck mitnehmen. Um Wartezeiten am Airport zu vermeiden, empfiehlt es sich, vorab online einzuchecken oder, wenn möglich, den Vorabend-Check-in zu nutzen.

Ursprünglich geplant sind am Flughafen Stuttgart für den Montag 177 Bewegungen. Die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) bedauert die Auswirkungen, die der Streik für die Fluggäste mit sich bringt.

Flughafen Stuttgart