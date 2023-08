Von Hannover nach Tallin

Estonian Air verbindet seit dieser Woche sechsmal in der Woche Hannover mit der europäischen Kulturhauptstadt Tallinn in Estland.

Jeweils montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags startet ein Canadair Regionaljet CRJ 900 mit 88 Sitzplätzen um 14 Uhr 35 direkt von Hannover nach Tallinn. Die Estonian Air nimmt in Hannover die Strecke wieder auf, die sie zuletzt ab Berlin bedient hatte und setzt mit diesem Streckenwechsel nun auf Hannover als einzigen Deutschen Flughafen. Mit seiner hervorragenden Infrastruktur und der idealen geographischen Lage ermöglicht Hannover Airport der Estonian Air den norddeutschen Markt optimal abzudecken. Dementsprechend prominent wurde der Erstflug am HAJ auch begrüßt. Neben Hannovers Bürgermeister Bernd Strauch nahm auch der Botschafter Estlands, Dr. Mart Laanemäe, an der Erstflugveranstaltung teil.