Air Astana erreicht Passagierrekord

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Air Astana überschreitet die Rekordmarke von vier Millionen Passagieren im Jahr 2017, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans erwartet ein Wachstum von zwölf Prozent.

Air Astana hat im Dezember 2017 erstmals die Marke von vier Millionen Passagieren in einem Jahr erreicht und damit seit der Gründung 2002 das größte Beförderungsvolumen erzielt. Für das zu Ende gehende Jahr erwartet Air Astana eine Gesamtzahl von 4,2 Millionen Passagieren, was gegenüber 2016 einem Wachstum von zwölf Prozent entspricht.

Vor allem internationale Fluggäste, die im Sommer die Weltausstellung EXPO in Astana besuchten, trugen zu diesem positiven Ergebnis bei. Hinzu kommt der Ausbau von Flugverbindungen von Kasachstans Hauptstadt Astana nach London, Peking, Istanbul, St. Petersburg, Nowosibirsk, Jekaterinburg, Omsk, Tiflis, Taschkent, Bischek, Bangkok und Seoul. Zum Wachstum beigetragen hat auch der neue Dienst zwischen Astana und Delhi/Indien dreimal pro Woche, der im Juli begann, und die Wiederaufnahme der Flüge von Astana nach Kiew. Auch die verstärkten Frequenzen zwischen Astana und St. Petersburg, Tiflis sowie Teheran stimulierten das gute Ergebnis des Jahres 2017.

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, bedient gegenwärtig über 60 inländische und internationale Routen von den Drehkreuzen Astana und Almaty. Die Airline wurde 2001 gegründet und begann den Flugbetrieb am 15. Mai 2002. Die Air Astana Flotte besteht aus Flugzeugen der Muster Boeing 767, 757, Airbus A319, A320, A320neo, A321 sowie Embraer 190. Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, der GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia and India“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten auch 2013,2014,2015, 2016 und 2017 errungen werden.

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