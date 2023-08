Virgin Blue sieht Chance in der Krise

Virgin Blue hofft einen Vorteil aus der weltweiten Krise ziehen zu können, und will bis zu 50 neue 737 zu einem besonders günstigen Preis bestellen.

CEO Brett Godfrey meinte, die Gelegenheit sei günstig um Käufe zu tätigen, dies wolle sich Virgin Blue keinesfalls entgehen lassen. Die Airline betreibt zurzeit 65 Flugzeuge und liebäugelt nun mit der Bestellung einer -900ER, welche Platz für bis zu 215 Passagiere bietet. Godfrey will den Marktanteil der Blue auf dem australischen Inlandmarkt langfritstig von 30 auf 50 Prozent vergrössern. Ursprünglich wollte Blue eine neue Airline aufbauen um es mit der Konkurrentin Jetstar Airways aufnehmen zu können, mittlerweile zieht die Airline die Integration einer dritten Klasse in ihre bestehende Flotte vor. Virgin Blue erzielte für das Jahr, das am 30. Juni zu Ende ging, einen Rekordverlust von US$138,7 Millionen.