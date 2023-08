USA kauft bei Bell Kampfhubschrauber

Das Pentagon gab bekannt, dass es bei Bell weitere Kampfhubschrauber für das US Marine Corps in Auftrag gegeben hat.

In dem erweiterten Auftrag über einen Fixpreis von 546 Millionen US Dollar sind 18 neue UH-1Y Kampfhubschrauber, neun umgebaute AH-9Z und zwei neue AH-9Z enthalten. Die Hubschrauber werden für das US Marine Corps gefertigt und unter der Bezeichnung Venom geflogen. Die Venom Kampfhelikopter sind Weiterentwicklungen des bewährten Cobra. Der Auftrag wird voraussichtlich Mitte 2013 abgeschlossen sein.