Viele Pralinen bei Emirates

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Nicht nur am Weltschokoladetag, dem 7. Juli gibt es bei Emirates schokoladige Leckereien zu geniessen. Denn die Airline serviert jedes Jahr mehr als 45 Millionen Stück Gourmet-Schokolade an Bord.

Um das Reiseerlebnis zu versüssen, serviert Emirates eine Auswahl an handgemachter Schokolade als Teil des Onboard Services. In den letzten 12 Monaten wurden in der Economy Class 36,3 Millionen Pralinen serviert, mehr als 322.000 Pralinen in der Premium Economy Class seit ihrer Einführung im Juni 2022 und weitere 8,2 Millionen Pralinen in der Business Class. Fluggäste der First Class genossen 122.000 Gourmet-Schokoladen an Bord und haben nach dem Flug die Möglichkeit, ihre Lieblingssorten mitzunehmen.

Emirates verteilt mehr als 45 Millionen Pralinen pro Jahr (Foto: Emirates)

Schokolade aus der ganzen Welt

Emirates arbeitet eng mit Chocolatiers aus der ganzen Welt zusammen, darunter Bateel, Coco Jalila und Forrey & Galland aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Godiva und Neuhaus aus Belgien, Valrhona aus Frankreich, Butlers aus Irland, Canonica aus der Schweiz, Pacari aus Ecuador und Hotel Chocolat aus Grossbritannien. Jede Schokoladenmarke ist maximal 3 Monate lang an Bord erhältlich, um auch Vielfliegern ein abwechslungsreiches Angebot präsentieren zu können. Neben Pralinen können Passagiere auf Emirates-Flügen auch Schokoladendesserts und heisse Trinkschokolade geniessen.

Schokoladendesserts an Bord von Emirates

In der First Class werden köstliche Desserts wie Mousse au Chocolat mit Passionsfrucht, zarte weisse Schokoladentorte, samtiger Schokoladenfondant mit Mascarponecreme oder ein veganer Schokoladen-Pekannuss-Kuchen mit geschlagener Ganache angeboten. In der Business Class und Premium Economy Class können sich Kunden mit einer veganen Onyx-Avocado-Schokoladentorte, einer cremigen Bananen-Mango-Milchschokoladen-Kuppel oder einer Schoko-Mokka-Marquise mit gesalzenem Karamell verwöhnen lassen. In der Economy Class beenden Fluggäste ihre Mahlzeit mit einem pikanten Schokoladen-Orangen-Mousse oder einem Milchschokoladen-Karamellkuchen mit Himbeercoulis.

Auf längeren Strecken werden Schokoriegel als Snack serviert und bei besonderen Anlässen bekommen Kinder festliche Schokolade als Geschenk überreicht. Gäste der First Class finden in ihrem Snackkörbchen eine 85-prozentige dunkle Schokolade von Lindt. In der Onboard Lounge des Emirates A380 dürfen sich Passagiere ausserdem an M&Ms, Schokoladenkuchen und kleinen Schokoladen-Naschereien bedienen. Zur Auswahl stehen auch vegane Süssigkeiten.

Süsse Verführung auch am Boden

Auch in den Emirates Lounges ist Schokolade ein fester Bestandteil. Besucher kosten hier hausgemachtes Emirates-Schokoladeneis vom Eiswagen oder die heisse Schokolade von Costa Coffee. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl kreativer Schokoladendesserts der Emirates-Meisterköche, wie eine Torte aus weisser Schokolade und Passionsfruchtnektar, Schokoladenmacarons und eine dunkle Schokoladentorte. Der neu eingeführte Dessertwagen der Emirates-First-Class bietet Valrhona Grand Cru-Schokoladentrüffel mit Jivara (40 Prozent Kakaoanteil) und Guanaja (70 Prozent Kakaoanteil), mit Schokolade überzogene Madeleines und exquisite Desserts wie einen knusprigen Milchschokoladenkuchen mit Haselnusspraline und einen Kuchen mit gerösteter Banane, Schokolade und Karamell.

Emirates