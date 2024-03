Ver.di Streik am Flughafen Dortmund

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Im Zuge von Tarifauseinandersetzungen ruft die Gewerkschaft ver.di das Sicherheitspersonal am Dortmund Airport heute zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

Am Freitag, den 15. März 2024, kann wegen des geplanten Streiks kein regulärer Flugbetrieb stattfinden. Passagieren, die am Streiktag eine Flugreise von oder nach Dortmund geplant haben, wird dringend empfohlen, sich bei der jeweiligen Fluggesellschaft zu informieren, ob und in welcher Art Ihr Flug davon betroffen ist.

Für Freitag waren 38 Flugbewegungen geplant. Von dem Streik sind voraussichtlich rund 7.000 Passagiere betroffen.

Der AirportShuttle und der AirportExpress verkehren an diesem Tag jedoch planmäßig.