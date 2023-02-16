Streik am Flughafen Dortmund

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Die Gewerkschaft Ver.di wird am Freitag, den 17. Februar 2023, am Flughafen Dortmund streiken, ein normaler Flugbetrieb kann deswegen nicht stattfinden.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes am Flughafen Dortmund am Freitag, 17. Februar 2023, zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Hintergrund sind die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen.

Aufgrund des Streiks ist die Aufrechterhaltung des regulären Flugbetriebs nicht möglich. Der Dortmund Airport bittet Passagiere daher dringend, sich mit ihren Fluggesellschaften oder Reiseveranstaltern in Verbindung zu setzen und von einer Anreise zum Flughafen abzusehen.