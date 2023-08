United wird grün

United Airlines hat sich gestern einer Gruppe von Airlines angeschlossen, die ihren Kunden die Möglichkeit geben, ihren CO2 Ausstoss selber zu berechnen.

Die Kunden der United Airlines können unter united.com/carbonoffset ab sofort für ihre Reisen den individuellen Kohlenstoffdioxid Ausstoss selber berechnen. Die Werte sind abhängig vom Flugzeugtyp, der Anzahl Personen an Bord und der Menge an verbrauchtem Treibstoff. Die Passagiere haben nach der Auswertung die Möglichkeit, eine Spende an ein Programm der Nonprofit Organisation Sustainable Travel International zu überweisen. Der „grüne“ Kohlenstoffdioxid Rechner wurde 2007 von Delta Air Lines eingeführt.