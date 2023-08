Air Wisconsin publiziert Dezemberzahlen

Air Wisconsin Airlines Corporation, die für US Airways Express fliegt, meldet sinkende Zahlen im Dezember.

Für US Airways Express betreibt sie rund 500 Flüge täglich und bedient 69 Städte in 26 Staaten und zwei kanadischen Provinzen. Die Nachfrage ging im Monat Dezember um 5,1 Prozent zurück und lag bei 146,6 Millionen RPMs. Die Kapazität schrumpfte um 10,1 Prozent auf 213,5 Millionen ASMs. Daraus resultierte immerhin eine um 3,7 Prozentpunkte bessere Auslastung, diese lag bei 68,7 Prozent. Insgesamt transportierte US Airways 393,341 Gäste, 5,6 Prozent weniger als im Dezember des Vorjahres. Für das gesamte Jahr 2008 muss die Airline einen Rückgang des Verkehrs um 2,4 Prozent auf 2,09 Milliarden RPMs einstecken, während die Kapazität um 1,6 Prozent auf 2,97 Milliarden ASMs gekürzt wurde und die Auslastung um 0,6 Prozentpunkte auf 70,7 Prozent sank. In den zwölf Monaten des Jahres beförderte sie 5.593.926 Gäste, zwei Prozent weniger als im Jahr 2007.