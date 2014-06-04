Airbus A350 auf Streckenerprobung mit Passagieren

Am Montag hat in Toulouse der Airbus A350 Prototyp MSN2 die Streckenflugerprobung mit Passagieren aufgenommen.

An Bord des A350 sorgen Flugbegleiter von Air France und Lufthansa für das Wohl der rund 250 Passagiere und der 30 Kabinenexperten. Bei den Fluggästen handelt es sich ausschliesslich um Airbus Mitarbeiter. Das A350 Testflugzeug MSN2 ist am Montag um 09 Uhr 20 auf dem Flugplatz Toulouse Blagnac zum ersten Flug der Early Long Flight (ELF) Kampagne gestartet, dieser führte den Airbus nach Norwegen, wo er in der Region von Bodø umkehrte, um nach rund sieben Stunden in Toulouse wieder zu landen. Diese Praxistests gehören nicht zum technischen Zulassungsprogramm, sie sollen dem Hersteller jedoch zeigen, dass der neue Langstreckenjet vollkommen Passagiertauglich ist. In dieser Woche sollen zwei Early Long Flights stattfinden.