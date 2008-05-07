Air Berlin mit mehr Passagieren im April
07.05.2008 RK
Air Berlin konnte im laufenden April die Fluggastzahl um 6,5 Prozent auf 2,243 Millionen Passagiere erhöhen.Im April 2007 flogen noch 2,107 Millionen Fluggäste mit der zweitgrössten Fluggesellschaft Deutschlands, im April 2008 benutzten bereits 2,243 Millionen Leute das Flugangebot von Air Berlin und deren Tochtergesellschaften. Die Auslastung der Flotte verbesserte sich um 4 Prozentpunkte auf 74,4 Prozent. Kumuliert erhöhte sich die Passagierzahl um 9,7 Prozent. Von Januar bis April konnte Air Berlin 8,074 Millionen Fluggäste an Bord begrüssen.