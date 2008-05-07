Frontier Airlines mit mehr Passagieren im April

Wie die in Denver stationierte Airline meldete, hat sie im April 878.837 Passagiere transportiert.

Dies entspricht einer Zunahme von 6,5% im Vergleich zum selben Monat im Vorjahr. Die Auslastung betrug 81,5%, ebenfalls eine Verbesserung gegenüber den 77,2% im April 2007. Frontiers Tochtergesellschaft Lynx Aviation beförderte 60.851 Passagiere und erreichte damit eine Auslastung von 58%. Frontier Airlines hatte im April Gläubigerschutz beantragt.







