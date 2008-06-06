Air Canada erreicht Rekordauslastung

Air Canadas Auslastungsfaktor stieg letzten Monat auf 84,3%, dies ist ein Rekordwert für die Airline und eine deutliche Verbesserung zu den 83.8% im Mai 2007.

Das Ergebnis spiegelt die stabile Lage des kanadischen Luftfahrtmarktes zumindest im letzten Monat. Air Canada hatte ebenfalls Treibstoffzuschläge auf ihre Flugtickets erhoben. Die verfügbaren Sitz Meilen stiegen um 4,7% auf 4,69 Milliarden. Die Auslastung in Zusammenarbeit mit Jazz Air, der regionalen Einheit von Air Canada, lag bei 83.2%, die Kapazität stieg um 4% auf 5,17 Milliarden ASM, während die RPM sogar um 4,5% auf 4,31 Milliarden kletterte. Jazz Air alleine erreichte eine Auslastung von 72,4%, 2,1 Punkte weniger als im Jahr zuvor. Ihre Kapazität nahm um 2,6% ab und betrug noch 482 Millionen ASM, der Verkehr fiel ebenfalls um 5,4% auf 349 Millionen RPM.